Piden maestros quitar partida federal a gobierno

El SNTE gestiona con la Federación que no dé recurso a la administración estatal porque no lo entrega

Por Martín Rodríguez

Septiembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) gestionará con el Gobierno Federal cambios al Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 para que los recursos que otorga a los organismos de las entidades federativas sean entregados de manera directa, y no a través de los gobiernos estatales.

De visita en San Luis Potosí, el secretario general Alfonso Cepeda Salas informó que, precisamente, el caso potosino es uno de los que inspiraron la iniciativa, porque retiene recursos a los trabajadores, pero no los ejerce.

El líder sindical llamó a todos los involucrados en procesos donde el recurso no les fue depositado, para que empujen en conjunto a que el Gobierno Federal entregue los recursos de manera directa. 

Visiblemente molesto por lo que viven los docentes de ambas secciones sindicales locales, Cepeda Salas dijo que lo que se tiene que hacer es que el gobierno del Estado entregue a los maestros lo que les descuenta, porque los maestros tienen fondos de ahorro y algunos descuentos que sostienen con su propio dinero, y además se les descuenta del sueldo. 

El entrevistado señaló que “la autoridad estatal pone en práctica los descuentos, pero no los entrega como corresponde a los fondos”, lo que calificó como indebido, porque no es un recurso del Gobierno del Estado, sino de los trabajadores.

El propio dirigente nacional recordó que el gobierno potosino también se quedó con las cuotas sindicales de los docentes de la Sección 52 del sindicato magisterial, no las está entregando y es una aportación de los propios trabajadores del sector.

