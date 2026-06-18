Piden reportar con tiempo cierres viales en la rúa ´57

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La Guardia Civil de Villa de Pozos avisó de cierres a la circulación de este miércoles en la lateral de la carretera 57 debido a las obras de rehabilitación que ahí se realizan. Poco después, el tránsito se reanudó, pero restringido a un solo carril.

La población pidió que estos avisos se hagan con más tiempo y se informe con precisión de las rutas alternas.

El primer aviso se hizo a las 8:38 de la mañana y se dijo que el tráfico se canalizaría por los carriles centrales de la 57 "para mantener la movilidad y la seguridad de quienes transitan por el lugar".

Este cierre implicaba que no habría entrada a la cabecera municipal por la avenida Julián de los Reyes, sino que había que trasladarse hasta el retorno de avenida Industrias para luego acceder por alguna vía alterna, como Bosques de las Flores o las calles de Alvarado, Mexquitic o Cerrito de Valdez.

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El segundo anuncio se hizo a las 10:07 de la mañana y en él se explicó que la circulación de vehículos en la lateral de la carretera 57, en sentido sur a norte, se limitaría a un solo carril desde Julián de los Reyes hasta el camino de Acceso 5.

Otro cierre vial para este miércoles fue anunciado un día antes por la noche para la calle de José María Morelos y Pavón en el tramo que va de la calle Antiguo Camino a Santa María del Río hasta Jocoyota, ya que en esa zona operarían pipas de abasto de agua potable entre 9:00 de la mañana y 4:00 pm.