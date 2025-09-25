logo pulso
Piden vigilar el buen uso del “Impuesto Verde” local

La organización Cambio de Ruta manda carta a la presidenta Claudia Sheinbaum

Por Redacción

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Piden vigilar el buen uso del “Impuesto Verde” local

La organización Cambio de Ruta A.C. envió un escrito formal a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el que solicita su intervención para garantizar la transparencia y correcta aplicación del Impuesto Ecológico en San Luis Potosí.

En el documento señalan que hasta el momento no existe información pública precisa sobre los montos recaudados por este gravamen, ni sobre el destino específico que les ha dado a los recursos.

La asociación civil ambientalista recordó que en la conferencia matutina del 25 de febrero de 2025, la presidenta Sheinbaum Pardo anunció que instruiría a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a revisar la aplicación del llamado “impuesto verde” a nivel estatal, en todo el país.

El escrito fue puesto a disposición pública en las plataformas digitales de la organización civil y reiteró su disposición a participar en la vigilancia y fortalecimiento del mecanismo de recaudación y gasto ambiental.

