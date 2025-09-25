JGTS sale en defensa de la presidenta concejal de Pozos

Después de la inconformidad de tres regidores contra María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, concejala presidenta del municipio de Villa de Pozos, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, dijo que se esperaría que detrás de las posturas no existan tintes políticos o “intereses personalísimos”.

Aunado a ello, que tampoco haya posicionamientos de grupos antagónicos, sino solo generales en favor de la población poceña o de interés público en esa municipalidad, complementó.

Este martes, tres regidores de diferentes partidos se retiraron de la sesión solemne del primer informe municipal, al argumentar que, a casi un año de la municipalización, aún no se cumple con las exigencias de transparencia que demandan informar y que merece la ciudadanía.

Torres Sánchez consideró que el abandono de los tres ediles, no representa una especie de ingobernabilidad, sin embargo, Rivera Acevedo, deberá buscar solucionar el problema, a través de escuchar y conciliar con dichos representantes populares.

“Ellos al final del día tiene una representatividad importante en un cuerpo colegiado. Lo que nosotros como estado deseamos, es que no se polarice esas circunstancias, porque luego al final del día los afectados son los ciudadanos”, advirtió el funcionario estatal.