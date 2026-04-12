logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMPI renueva su mesa directiva

Fotogalería

AMPI renueva su mesa directiva

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Planta fuera de servicio y fallas en red de agua en El Naranjo

CEA ubica daños en red y prioriza reactivar planta tratadora

Por Redacción

Abril 12, 2026 09:22 a.m.
A
Planta fuera de servicio y fallas en red de agua en El Naranjo

El Naranjo.— El sistema de agua potable en este municipio presenta deficiencias en infraestructura clave, incluida una planta tratadora fuera de operación, tras una revisión realizada por la Comisión Estatal del Agua.

Durante un recorrido en la cabecera municipal, autoridades detectaron la necesidad de intervenir distintos puntos del sistema que abastece a más de 18 mil habitantes.

En el tanque elevado Obrera, se identificaron trabajos pendientes para mejorar el suministro en colonias como Plan de San Luis e Infonavit.

Además, en la zona de la cascada El Meco, se determinó que es necesario rehabilitar alrededor de 300 metros de la línea de conducción, fundamental para el abasto en varias comunidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También se revisó el cárcamo de bombeo en el ejido Sabinito Plan, donde se planteó modernizar la infraestructura para mejorar su eficiencia.

El punto más crítico se ubicó en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Bahía, la cual permanece fuera de servicio, por lo que se prevé priorizar su reactivación para evitar riesgos ambientales y sanitarios.

Las autoridades estatales indicaron que estas acciones buscan corregir fallas y reforzar el servicio en el municipio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Planta fuera de servicio y fallas en red de agua en El Naranjo
Planta fuera de servicio y fallas en red de agua en El Naranjo

Planta fuera de servicio y fallas en red de agua en El Naranjo

SLP

Redacción

CEA ubica daños en red y prioriza reactivar planta tratadora

Tormentas y lluvias se extenderán a la Zona Centro de SLP
Tormentas y lluvias se extenderán a la Zona Centro de SLP

Tormentas y lluvias se extenderán a la Zona Centro de SLP

SLP

Redacción

Prevén lluvias con granizo y riesgo de incendios en varias regiones

Congreso se desentiende de la Arena Potosí
Congreso se desentiende de la Arena Potosí

Congreso se desentiende de la Arena Potosí

SLP

Ana Paula Vázquez

"Rebota" a Sedeco solicitud de información sobre la auditoría al centro de espectáculos

Muy pocos restaurantes logran sobrevivir
Muy pocos restaurantes logran sobrevivir

Muy pocos restaurantes logran sobrevivir

SLP

Samuel Moreno