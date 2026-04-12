Planta fuera de servicio y fallas en red de agua en El Naranjo

El Naranjo.— El sistema de agua potable en este municipio presenta deficiencias en infraestructura clave, incluida una planta tratadora fuera de operación, tras una revisión realizada por la Comisión Estatal del Agua.

Durante un recorrido en la cabecera municipal, autoridades detectaron la necesidad de intervenir distintos puntos del sistema que abastece a más de 18 mil habitantes.

En el tanque elevado Obrera, se identificaron trabajos pendientes para mejorar el suministro en colonias como Plan de San Luis e Infonavit.

Además, en la zona de la cascada El Meco, se determinó que es necesario rehabilitar alrededor de 300 metros de la línea de conducción, fundamental para el abasto en varias comunidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También se revisó el cárcamo de bombeo en el ejido Sabinito Plan, donde se planteó modernizar la infraestructura para mejorar su eficiencia.

El punto más crítico se ubicó en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Bahía, la cual permanece fuera de servicio, por lo que se prevé priorizar su reactivación para evitar riesgos ambientales y sanitarios.

Las autoridades estatales indicaron que estas acciones buscan corregir fallas y reforzar el servicio en el municipio.