Plantea RGC revivir el Convoy: rapar, detener y "chingarse" a malvivientes

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que la Guardia Civil Estatal realizará operativos diarios en colonias de San Luis Potosí para retirar de la vía pública a personas a las que calificó como "vagos" y "malvivientes", en un mensaje que evocó de forma explícita el polémico operativo conocido como El Convoy, aplicado en los años ochenta y cancelado por abusos de autoridad.

"¿Se acuerdan del convoy? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo", dijo el mandatario durante un evento público, al explicar que los elementos estatales "van a pasar todos los días a llevarse a todos los vagos, los malvivientes que hagan en la calle".

En su discurso, Gallardo señaló que las detenciones incluirán a personas que consuman alcohol o drogas en la vía pública, así como a quienes, dijo, acosen a mujeres o intenten robar. "Los que se pongan en la esquina a pistear, mejor métanse a su casa porque nos los vamos a llevar. Afuera no tienen que andar haciendo nada", expresó.

El gobernador fue más allá al plantear medidas punitivas para quienes sean detenidos. "Nos los vamos a llevar también. Los vamos a rapar y los vamos a poner a trabajar a los cabrones. Y les vamos a dar una lanita cuando trabajen", afirmó ante los asistentes.

Las declaraciones remiten al operativo El Convoy, implementado en San Luis Potosí durante la década de los ochenta para combatir pandillas y vandalismo, pero que derivó —según testimonios de la época— en detenciones arbitrarias, golpizas y un clima de miedo generalizado, especialmente entre jóvenes, lo que llevó a su cancelación antes de concluir el sexenio en turno.

En su mensaje, Gallardo no hizo referencia a protocolos legales, criterios de actuación policial ni salvaguardas en materia de derechos humanos, y se limitó a someter la medida a una aprobación pública informal. "¿Sí lo hacemos o no lo hacemos?... Listo, ahí anotado para la Guardia Civil", dijo tras pedir a los asistentes levantar la mano.