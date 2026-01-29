Tráfico pesado complica la movilidad en la capital

La movilidad vehicular registró carga elevada en varias zonas de la ciudad durante la mañana de este jueves, lo que ha generado avances lentos y congestión en vialidades clave.

En las inmediaciones de la Alameda se reporta presencia de transporte de carga sobre la calle Othón, además de alta afluencia de peatones, lo que complica la circulación.

En Salvador Nava Martínez, el tránsito se mantiene constante en ambos sentidos, mientras que en la carretera 57, principalmente en los carriles centrales, se observa alto aforo vehicular tanto de norte a sur como en sentido contrario.

Otra vialidad con incremento en la actividad vehicular es avenida Muñoz, con dirección a Nereo Rodríguez Barragán.

Autoridades recomiendan salir con anticipación y tomar precauciones para evitar retrasos en los traslados.