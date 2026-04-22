Plantean registro nacional para agentes inmobiliarios

El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para regular y profesionalizar el mercado inmobiliario en el país, con énfasis en la transparencia en operaciones de compraventa.

La propuesta fue expuesta ante integrantes de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, quienes manifestaron su respaldo al proyecto legislativo presentado el pasado 10 de abril.

De acuerdo con el legislador, la iniciativa contempla reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor para obligar a que compradores reciban información completa antes de concretar una operación, así como la creación de un Registro Nacional de Profesionales Inmobiliarios, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Además, se plantea incorporar al sector dentro de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, con el objetivo de agilizar procesos mediante herramientas digitales.

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Durante el encuentro, representantes del sector inmobiliario señalaron que la propuesta retoma prácticas que ya operan en San Luis Potosí, donde existe un esquema de certificación y registro de agentes. En ese sentido, Valladares Eichelmann afirmó que el modelo local sirvió como base para la iniciativa federal.

El proyecto también prevé que los registros estatales existentes puedan integrarse al padrón nacional, siempre que cumplan con criterios mínimos, y establece un periodo de transición de 180 días para su implementación.

Entre otros puntos, la iniciativa contempla sanciones por omisión o falsedad de información en operaciones inmobiliarias, así como una cláusula que delimita la responsabilidad de los intermediarios cuando actúen de buena fe.

El diputado señaló que la propuesta busca dar mayor certeza a los consumidores y fortalecer un sector que, según datos expuestos, representa más del 5% del Producto Interno Bruto nacional.