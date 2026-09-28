logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cuando la escultura deja de ser un objeto

Fotogalería

Cuando la escultura deja de ser un objeto

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

PNA mantiene su registro local, dice el Ceepac

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
A
PNA mantiene su registro local, dice el Ceepac
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Nueva Alianza San Luis Potosí conservará su registro como partido político local al acreditar 8 mil 570 afiliados válidos, una cifra superior a las 5 mil 691 personas que requiere para mantener su registro, de acuerdo con la revisión trianual realizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

      El procedimiento establece que los partidos políticos deben contar con afiliados equivalentes al menos al 0.26 por ciento del padrón electoral estatal utilizado en la última elección local ordinaria. Para San Luis Potosí, el INE fijó ese mínimo en 5 mil 691 personas, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo INE/CG640/2022.

      Nueva Alianza registró en el Sistema de Verificación 12 mil 248 militantes. Después de la compulsa realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 8 mil 570 fueron considerados registros válidos; 3 mil 516 presentaron inconsistencias, 86 quedaron sin compulsar y 76 fueron cancelados.

      Los registros válidos representan 0.3915 por ciento del padrón electoral estatal. El Ceepac también verificó que la militancia del partido está distribuida en 57 de los 59 municipios de San Luis Potosí, por encima del requisito de presencia en al menos dos terceras partes de las demarcaciones, equivalente a 39 municipios.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Con ambos requisitos acreditados, el Consejo General del Ceepac aprobó por unanimidad la conservación del registro de Nueva Alianza en el estado. El acuerdo CG/2026/AGO/30 fue publicado el 23 de septiembre en el Periódico Oficial "Plan de San Luis" y ordena publicar el padrón de afiliados en la página del organismo, junto con los registros que presentaron inconsistencias y no fueron contabilizados para integrar el padrón oficial.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Galindo pide a CEA presentar plan hídrico para SLP
        Galindo pide a CEA presentar plan hídrico para SLP

        Galindo pide a CEA presentar plan hídrico para SLP

        SLP

        Rolando Morales

        Galindo mantiene abiertas las puertas para coordinar esfuerzos y mejorar el abasto de agua en la región.

        STJE destaca aumento de demandas de padres por convivencia y pensiones
        STJE destaca aumento de demandas de padres por convivencia y pensiones

        STJE destaca aumento de demandas de padres por convivencia y pensiones

        SLP

        Rubén Pacheco

        La SCJN establece que el derecho de contacto es de los hijos, no de los padres.

        Domingo con fuertes vientos y posibilidad de lluvia en SLP
        Domingo con fuertes vientos y posibilidad de lluvia en SLP

        Domingo con fuertes vientos y posibilidad de lluvia en SLP

        SLP

        Pulso Online

        La temperatura alcanzará 28 grados este domingo

        Permisos de vivienda tardan hasta un año en SLP
        Permisos de vivienda tardan hasta un año en SLP

        Permisos de vivienda tardan hasta un año en SLP

        SLP

        PULSO

        Se quejan de la burocracia municipal de varias partes del estado