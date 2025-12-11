Poca visibilidad y frío matutino trae el Frente 20 a SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el frente frío número 20 continúa generando condiciones frescas en San Luis Potosí, especialmente durante las primeras horas del día, cuando se prevé la presencia de bancos de niebla, por lo que se exhorta a conducir con precaución.

De acuerdo con el pronóstico climático, las temperaturas máximas alcanzarán 22 grados en la zona centro y hasta 27 grados en la región Huasteca. En cuanto a las temperaturas mínimas, se esperan valores de 9 grados en la zona centro y 8 grados en el Altiplano, manteniendo un ambiente frío durante la mañana y la noche.

Protección Civil llamó a la población a prepararse ante el descenso térmico y seguir una serie de medidas preventivas para evitar riesgos.

Entre las recomendaciones para el hogar destacan abrigarse con varias capas de ropa, revisar que calentadores, chimeneas y estufas tengan ventilación adecuada para prevenir la acumulación de monóxido de carbono, así como proteger tuberías y medidores de agua para evitar daños por congelamiento.

En cuanto a la salud, la dependencia recomendó mantener una buena hidratación, consumir frutas ricas en vitamina C, y poner especial atención en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, además de evitar cambios bruscos de temperatura.