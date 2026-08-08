Especialista reporta hackeo al PJE; éste lo descarta

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El Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí informó que no encontró evidencia de una extracción masiva de información en sus bases de datos, luego de que en redes sociales se reportó una presunta filtración de documentos institucionales.

Especialista en ciberseguridad alerta sobre posible filtración

El señalamiento fue difundido por Víctor Ruiz, especialista en ciberseguridad y líder del capítulo Querétaro de OWASP. Indicó que la supuesta filtración comprendería aproximadamente 11 gigabytes de datos comprimidos y más de 27 mil archivos correspondientes al periodo 2025-2026.

Víctor Ruiz aclaró que el alcance del incidente tendría que ser confirmado por las autoridades competentes. El especialista exhortó a investigar el caso y reforzar las medidas de protección de la información institucional y de los datos de la ciudadanía.

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Respuesta oficial del Poder Judicial de San Luis Potosí

Ante la publicación, el Poder Judicial emitió un aviso la noche de este jueves 7 de agosto. Señaló que realizó verificaciones en sus sistemas de seguridad y que como resultado, "no se ha detectado evidencia de extracción masiva de información de las bases de datos de esta institución".

La respuesta oficial no precisa si los archivos mencionados en redes sociales fueron analizados directamente, ni establece su origen o autenticidad; se limita a informar que en las revisiones internas no encontraron indicios de una extracción masiva de sus bases documentales.

El Judicial agregó que mantiene una supervisión permanente de sus sistemas de seguridad para preservar la integridad, confidencialidad y resguardo de la información y documentación bajo su responsabilidad.