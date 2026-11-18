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Personas detenidas por narcomenudeo que permanecen en prisión sin recibir sentencia podrían acceder a salidas alternas, luego de que el Poder Judicial de San Luis Potosí comenzó a revisar sus expedientes para identificar casos en los que los internos llevan más tiempo privados de la libertad que el que contempla la penalidad del delito que se les atribuye, informó la magistrada Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Poder Judicial de San Luis Potosí revisa expedientes para agilizar casos

La magistrada explicó en entrevista que, al inicio de su administración, detectaron una cantidad importante de personas en esta situación, por lo que comenzaron a integrar una base de datos para conocer el número de internos procesados por narcomenudeo y agilizar la resolución de sus asuntos.

Indicó que la revisión considera aspectos como si se trata de primodelincuentes, las cantidades de droga que les fueron aseguradas y si existe reincidencia, pues estos elementos permiten determinar si pueden acceder a mecanismos alternativos previstos en el sistema de justicia penal.

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Participación de abogados y resultados en salidas alternas

También señaló que los abogados defensores deben participar en la promoción de estas alternativas legales, con el propósito de evitar que personas que cumplen con los requisitos permanezcan innecesariamente en los centros penitenciarios.

Expuso que a través de la revisión de casos, se ha conseguido la salida de hasta 400 personas privadas de la libertad por delitos susceptibles de este tipo de mecanismos.

Sobre cuántos internos de La Pila permanecen sin sentencia, Zarazúa Martínez indicó que la cifra debe consultarse con las autoridades de los centros de reinserción, debido a que el Poder Judicial cuenta con información correspondiente al periodo de la actual administración, que inició hace aproximadamente año y medio.