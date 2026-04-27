Polución de la Z.I. afecta a comunidades

La dispersión de contaminantes generados por actividades industriales sin control puede estar afectando a comunidades cercanas debido al comportamiento de las masas de aire, advirtió José Antonio Ávalos Lozano, responsable del Laboratorio Nacional de Variabilidad Climática, Teledetección y Evaluación de Riesgos (Variclim) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Contaminación industrial y dinámica atmosférica

El especialista señaló que, en diversos casos, algunas entidades empresariales desarrollan actividades sin supervisión suficiente, lo que provoca la emisión de residuos que posteriormente son transportados por la dinámica atmosférica hacia zonas habitadas. Explicó que este fenómeno no depende únicamente del punto de emisión, sino del movimiento del aire que desplaza los contaminantes hacia comunidades cercanas.

Coordinación y análisis desde la UASLP

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Ávalos Lozano indicó que desde la universidad han buscado coordinarse con las comunidades para modelar lo que ocurre y determinar posibles afectaciones. Precisó que el laboratorio no realiza monitoreo directo de la calidad del aire, sino que analiza el comportamiento y dispersión de las masas de aire, las cuales influyen en las condiciones ambientales que se presentan día a día.

Subrayó que la calidad del aire es altamente variable y depende de múltiples factores, entre ellos eventos extraordinarios como incendios, los cuales pueden deteriorar temporalmente las condiciones ambientales. En ese sentido, consideró que estos episodios forman parte de las consecuencias del desarrollo y requieren atención constante.