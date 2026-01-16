Por 684mdp, litigio de VEM con la UASLP

El monto de la demanda mercantil interpuesta por la empresa Distribuidora VEM SA de CV (VEM) en contra de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por el fallido contrato de arrendamiento de una superficie para establecer un centro deportivo, conocido como Proyecto Santa Fe, es de 684 millones de pesos, de acuerdo con documentos de la propia UASLP, que reconoció que no hay certeza de si implicará un impacto financiero a la institución.

Lo anterior aparece en una de las notas del Cuarto reporte trimestral de 2025 de Información Financiera y Presupuestal, fechado el 9 de enero pasado.

En un apartado sobre pasivos contingentes, el informe señala que la UASLP es parte del juicio ordinario mercantil "derivado de la rescisión de arrendamiento celebrado con la empresa VEM SA de CV". Se refiere a la ruptura del acuerdo por la renta de un predio de tres mil 615 metros cuadrados ubicado en Lomas Cuarta Sección, acordada desde noviembre de 2023.

El reporte de la UASLP señala que en el litigio mercantil citado, VEM interpuso una reconvención reclamando el pago de "presuntos daños y perjuicios" por 684 millones 095 mil 212 pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El documento, elaborado por la Secretaría de Finanzas de la UASLP, señala que, de acuerdo a información proporcionada por la Abogacía General universitaria, el reclamo de VEM "constituye una expectativa de derecho, cuya procedencia se encuentra sujeta a la resolución que, en su momento, emita la autoridad judicial competente".

La universidad reconoce que aún no hay sentencia firme en el caso "que determine la existencia de una obligación presente, legal e implícita, exigible a cargo de la Universidad". Con base en la información de su oficina legal y "en la evaluación del riesgo legal", la UASLP se declara incapaz de establecer con certeza si el litigio no le costará a la UASLP.

"La probabilidad de una salida de recursos económicos derivada de dicho litigio no puede determinarse razonablemente a la fecha", específica el informe.

Por ello, explica, la suma exigida por la empresa no puede reconocerse como una provisión, conforme a las normas financieras.