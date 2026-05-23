Por falta de pago, maestros suspenden las clases

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Padres de familia del Colegio "Naciones Unidas", ubicado en la colonia Las Piedras en la capital potosina, denunciaron la suspensión de clases tras un paro de labores del personal docente por la falta de pago de salarios, situación que aseguran se ha prolongado por dos meses y medio.

El conflicto laboral se originó al interior del plantel, donde maestros y maestras de preescolar, primaria y secundaria detuvieron actividades académicas ante el incumplimiento en el pago de nómina, situación que ha derivado también en déficit de personal y renuncias docentes, de acuerdo con el testimonio de padres de familia.

Uno de los tutores señaló que en el colegio estudian entre 200 y 300 alumnos y laboran alrededor de 20 a 25 docentes, aunque precisó que las cifras han variado por la rotación del personal. Añadió que la problemática no es reciente y que se ha venido arrastrando desde años anteriores.

Durante el paro, los estudiantes fueron desalojados de las aulas y concentrados en el patio del plantel mientras los docentes mantenían la suspensión de labores. La situación generó comunicación entre padres de familia, quienes fueron informados mediante mensajes sobre la toma del colegio y el paro de actividades.

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Los padres de familia entregaron un escrito dirigido a la directora Sandra Fernández Martínez Sánchez en el que solicitan una reunión urgente para exigir explicación del paro, medidas para evitar mayores afectaciones y comunicación directa con la comunidad escolar. En el documento establecen un plazo de tres días hábiles para recibir respuesta, de lo contrario advirtieron que acudirán a otras instancias al señalar una posible vulneración al derecho a la educación de los estudiantes.