"Por Pozos y Soledad crece la inseguridad"
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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, atribuyó el incremento registrado en la percepción de inseguridad entre los habitantes de San Luis Potosí a cambios en la cobertura de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, al señalar que el instrumento ahora incluye zonas de los municipios conurbados de Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.
Luego de que la ENSU reportó que la percepción de inseguridad en la capital pasó de 57.6 por ciento en el primer trimestre del año a 62.5 por ciento en el segundo trimestre de 2026, un aumento de 4.9 puntos porcentuales, el funcionario sostuvo que el resultado
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