logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Por Pozos y Soledad crece la inseguridad"

Por Rolando Morales

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
A
"Por Pozos y Soledad crece la inseguridad"
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, atribuyó el incremento registrado en la percepción de inseguridad entre los habitantes de San Luis Potosí a cambios en la cobertura de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, al señalar que el instrumento ahora incluye zonas de los municipios conurbados de Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.

      Luego de que la ENSU reportó que la percepción de inseguridad en la capital pasó de 57.6 por ciento en el primer trimestre del año a 62.5 por ciento en el segundo trimestre de 2026, un aumento de 4.9 puntos porcentuales, el funcionario sostuvo que el resultado 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Municipio niega haber recibido solicitudes para recorridos en El Saucito
        Municipio niega haber recibido solicitudes para recorridos en El Saucito

        Municipio niega haber recibido solicitudes para recorridos en El Saucito

        SLP

        Pulso Online

        La Dirección de Servicios Municipales aseguró que no existe un permiso rechazado ni algún trámite en curso

        SLP, lugar 26 en administración del gasto público: SHCP
        SLP, lugar 26 en administración del gasto público: SHCP

        SLP, lugar 26 en administración del gasto público: SHCP

        SLP

        Iván Edmundo Rodríguez

        Únicamente supera a Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Veracruz, Durango y Guerrero en el diagnóstico 2026

        Lideresa del PRI reafirma su respaldo a proyecto de Zumaya
        Lideresa del PRI reafirma su respaldo a proyecto de Zumaya

        Lideresa del PRI reafirma su respaldo a proyecto de Zumaya

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Méndez Rosas señaló que la acompañan más mujeres que comparten la misma postura

        Denuncian ante INE actos anticipados de campaña del PVEM-SLP
        Denuncian ante INE actos anticipados de campaña del PVEM-SLP

        Denuncian ante INE "actos anticipados de campaña" del PVEM-SLP

        SLP

        Iván Edmundo Rodríguez

        La queja incluye a Ricardo Gallardo, Ruth González por vulnerar la equidad electoral: Somos MX