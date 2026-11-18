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El Gobierno del Estado suspendió el pago de Seguro Social a trabajadores del Gimnasio de la Unidad Deportiva Satélite "Sociedad Igualitaria". El reclamo de la prestación derivó en el despido de algunos trabajadores.

En la Unidad Deportiva trabajan 14 personas, reciben un sueldo aproximado de 1 mil 800 pesos semanales no se les otorga Seguro Social y ninguna prestación.

Los trabajadores de la unidad deportiva refieren que incluso han sufrido algunos accidentes y se lastiman durante la manipulación de los aparatos deportivos y las autoridades que los contratan, no responden por su estado de salud.

Precisaron que recientemente dos de las trabajadoras dijeron en voz alta que necesitan el pago del servicio del Seguro Social y señalaron a una encargada de nombre Mireya, de indicarles que no se les otorgaría la seguridad social, pero al mismo tiempo las suspendió de sus labores.

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Explican que la unidad deportiva es administrada por "un mentado Cristian" que se la pase en Torreón, Coahuila. De hecho, al supuesto administrador cuyo nombre no conocen con precisión, le atribuyen la de tres gimnasios particulares, pero también el señalamiento de que tampoco a ellos les paga su servicio médico.