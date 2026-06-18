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Poste inclinado pone en riesgo a peatones

Por Flor Martínez

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Poste inclinado pone en riesgo a peatones
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      Desde hace varios meses, sobre la lateral de la Carretera a Matehuala, a la altura del número 12 900, permanece un poste de energía eléctrica visiblemente inclinado y sostenido prácticamente por el cableado conectado a otra estructura metálica de distribución eléctrica.

      El poste de concreto presenta daños severos en su base, la cual se encuentra completamente desprendida de la superficie y con las varillas expuestas se presume que la afectación pudo haber sido ocasionada por el impacto de algún vehículo.

      Debido a que la zona registra constante paso de peatones, existe preocupación entre habitantes y comerciantes por el riesgo de que la estructura colapse en cualquier momento, lo que podría derivar en un accidente de consecuencias graves.

      En las inmediaciones se ubican un centro deportivo acuático, una bodega de pisos y baños, un motel y diversos establecimientos comerciales, por lo que personas de la zona hicieron un llamado a las autoridades y a la empresa responsable para atender el desperfecto y retirar el poste antes de que ocurra algún incidente. Además del tránsito peatonal, en el lugar suelen estacionarse vehículos de manera frecuente.

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      Una situación similar se presenta en la avenida San Pedro, en su cruce con Periférico Oriente, donde otro poste de concreto mantiene su base completamente destruida y permanece recargado sobre una estructura de las mismas características, lo que también representa un riesgo para quienes circulan por el sector.

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