Potosinos gastan hasta 700 pesos durante el partido
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Aunque miles de potosinos se gastaron como mínimo de 650 a 700 pesos en un mínimo de tres paquetes de botana y un cartón de cervezas, lo cierto es que la celebración nocturna del triunfo de la Selección Mexicana de fútbol no impactó de manera notoria en las tiendas pequeñas,aseguró el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Armando Reyes Sías.
Señala que este tipo de negocios representan el último recurso de quienes consumen cerveza para comprar durante alguna fiesta.
Explicó que hay una ventaja muchísimo mayor para los negocios especializados en venta de cerveza, porque a ellos les favorece el descuento que los proveedores les pueden otorgar, además de que se encuentran más avanzados porque son negocios especializados y los aficionados al fútbol suelen adquirir directamente los cartones de cerveza en esos lugares.
Un aficionado al fútbol puede juntar a seis personas, en un festejo para gastarse lo necesario para tres bolsas grandes de botana y un cartón de cervezas por 650 o 700 pesos "y a veces le agregan al gasto algunos ´vinos corrientitos´ y con eso la hacen para festejar los goles".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Enlas celebraciones públicas, luego la policía ya ni siquiera interviene y deja a la gente festejar, sin actuar.
no te pierdas estas noticias
Exhiben patrulla conectada a alumbrado público
Pulso Online
Una patrulla eléctrica de la Policía Municipal fue captada conectada al alumbrado público en el Centro Histórico.
Gobierno se deshará de 31 mil bienes, entre mobiliario y vehículos
Ana Paula Vázquez
El dictamen aprobado por el Congreso no detalla el valor total del inventario
Cerrarán oficinas de Interapas en Acceso Norte
Flor Martínez
Todos los servicios se concentrarán en la sede de la calle Benito Juárez