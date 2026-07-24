Pozos es el municipio más seguro de la urbe

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Villa de Pozos se posicionó como el municipio de la zona conurbada con la menor incidencia de delitos del fuero común durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con las cifras consolidadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Lo anterior es resultado del fortalecimiento de la estrategia integral de seguridad impulsada por el Gobierno Municipal para proteger a las familias y recuperar la tranquilidad en el territorio.

Los datos correspondientes al periodo de enero a junio de 2026 destacan que Villa de Pozos no registró casos de homicidio doloso ni denuncias por robo de vehículo, dos de los delitos considerados de mayor impacto, además de mantener bajos índices en otros ilícitos, lo que contribuye a brindar un entorno más seguro para la población.

En otros rubros, el informe del SESNSP señala que durante el mismo periodo los casos de fraude, robo a negocio y extorsión también se mantuvieron por debajo de los registrados en otros municipios de la zona conurbada, reflejo de las acciones permanentes de prevención, vigilancia y proximidad social.

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El Gobierno Municipal de Villa de Pozos destacó que estos resultados son producto de una estrategia integral que ha permitido consolidar una Guardia Civil Municipal propia, fortalecer los operativos de seguridad y la coordinación con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, además de recuperar espacios públicos mediante la ampliación del alumbrado en calles y avenidas, mejorar la movilidad con la rehabilitación de vialidades e impulsar programas culturales y deportivos que fomentan la convivencia, previenen la violencia y fortalecen el tejido social.