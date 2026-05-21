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Pozos sancionará hasta con 6.5 mdp daños ecológicos

Por Samuel Moreno

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Pozos sancionará hasta con 6.5 mdp daños ecológicos

El municipio de Villa de Pozos, endureció su política ambiental con la entrada en vigor de su primer Reglamento de Ecología y Gestión Ambiental, un nuevo marco normativo que contempla multas de hasta 60 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a más de 6.5 millones de pesos, para quienes incurran en faltas graves o reincidencias relacionadas con contaminación y daños ecológicos.

El nuevo esquema jurídico, publicado en una edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis", otorga mayores facultades a la Dirección de Gestión Ambiental municipal para inspeccionar comercios, industrias y desarrollos urbanos, además de permitir el uso de la fuerza pública en caso de que propietarios o encargados 

impidan las diligencias de verificación ambiental.

Entre las medidas más estrictas destaca la regulación de vehículos contaminantes. El reglamento faculta a inspectores municipales para retener placas, licencias de conducir e incluso inmovilizar automotores que excedan los límites permitidos de emisiones contaminantes, acciones que podrán ejecutarse en coordinación con corporaciones de tránsito y seguridad vial.

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Además, el Ayuntamiento estableció nuevas restricciones para industrias y establecimientos comerciales que descarguen aguas residuales sin tratamiento previo al drenaje o a terrenos abiertos. Las empresas bajo jurisdicción municipal deberán presentar análisis fisicoquímicos semestrales para mantener vigentes sus licencias ambientales, mientras que las descargas clandestinas podrán derivar en sanciones económicas y clausuras.

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