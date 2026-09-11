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Pozos ya es parte de la cartografía electoral

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Pozos ya es parte de la cartografía electoral
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      Las y los habitantes de Villa de Pozos podrán comenzar a 

      tramitar en octubre credenciales para votar en las que ya 

      aparezca el nuevo municipio, informó Patricia Santos Quevedo, encargada de Despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en San Luis Potosí. La funcionaria explicó que la incorporación de la demarcación a la cartografía electoral ya fue aprobada y que a partir de ello comenzarán las acciones de credencialización.

      Santos Quevedo señaló que quienes todavía cuenten con una credencial vigente en la que aparezca San Luis Potosí como municipio podrán votar sin restricciones, siempre que la sección electoral correspondiente a su domicilio pertenezca a la 

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      demarcación territorial de Villa de Pozos. No obstante, las 

      personas interesadas también podrán actualizar su credencial para que el documento ya identifique al nuevo municipio.

      La incorporación de Villa de Pozos implicó modificar la 

      cartografía electoral para agregarlo como municipio, sin alterar la integración de los siete distritos electorales federales que 

      corresponden a San Luis Potosí. De acuerdo con los planos 

      técnicos aprobados, la nueva demarcación quedó ubicada dentro de los distritos federales 02 y 06, así como de los distritos 

      locales 03 y 06, con la clave municipal 059.

      El cambio electoral llega después de que Villa de Pozos obtuvo el reconocimiento como municipio libre mediante el Decreto 1074, publicado por el Congreso del Estado el 22 de julio de 2024. La creación fue impugnada mediante un juicio de amparo y dos recursos de revisión.

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