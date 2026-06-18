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Predios irregulares frenan urbanización en Villa de Pozos

Por Leonel Mora

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Predios irregulares frenan urbanización en Villa de Pozos
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      En plena cabecera municipal de Villa de Pozos existen amplios terrenos sin urbanizar que ya están en la mira de los desarrolladores de vivienda. Por desgracia, los accesos a estos predios carecen de pavimentación y de otros servicios municipales, lo que retrasa la urbanización plena del centro de este municipio.

      Solamente basta alejarse unas cuadras del jardín principal de este municipio, especialmente en dirección al norte y noroeste, para hallar extensos solares sin aprovechar. En algunos de ellos se pueden ver anuncios que guían a las personas hacia fraccionamientos de reciente creación.

      Destaca que muchos de los accesos a estos desarrollos son calles de terracería que en esta temporada de lluvia se hayan convertidas en lodazales, lo que dificulta la llegada a donde se pueden visitar las casas muestra de dichos fraccionamientos. También es visible la falta de alumbrado público y de servicios básicos como el drenaje o el acceso al agua potable en algunas zonas cercanas a los nuevos complejos de viviendas.

      En los últimos ocho años en Villa de Pozos, se han construido muchos complejos residenciales al oriente de la cabecera municipal, sin embargo, en ésta todavía quedan muchos terrenos que se están desaprovechando para crear vivienda más económica y con acceso a servicios municipales ya existentes y cercanos.

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