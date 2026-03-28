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Predios subastados se concentraron en pocos postores

Tras concurso, 14 terrenos municipales pasaron a manos de 6 compradores

Por Rolando Morales

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
A
Predios subastados se concentraron en pocos postores

El Ayuntamiento de San Luis Potosí concretó la venta de diversos inmuebles municipales a través de la Subasta Pública 01/2026, con una recaudación aproximada de 658.2 millones de pesos; sin embargo, el resultado del proceso muestra que la mayoría de los predios terminó concentrándose en un reducido número de grupos inmobiliarios, de acuerdo con el fallo que fue publicado en la Gaceta Municipal.

Venta concentrada en pocos grupos inmobiliarios

Los montos más altos y los terrenos de mayor valor quedaron en manos de Gestión y Proyectos Inmobiliarios Altavista, S.A. de C.V., empresa que obtuvo tres de los inmuebles más importantes: los ubicados en Avenida Villa Magna Norte, en el fraccionamiento del Ángel etapa 1, Avenida Villa Magna Norte y Beato Marcelino, y Avenida Sierra Vista Poniente número 4000, en Privadas del Pedregal, concentrando por sí sola más de 480 millones de pesos del total recaudado.

Otro bloque importante fue para Grupo Constructor Cumbres, S.A. de C.V., que acumuló al menos seis predios, principalmente en la zona de Camino al Aguaje y Camino Real a Guanajuato, en el fraccionamiento Puerta de Piedra, así como en la fracción del Aguaje etapa 1, con valores individuales menores, entre 6 y 9.5 millones de pesos, pero que en conjunto representan una parte significativa de las adjudicaciones.

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Predios sin adjudicar y destino de recursos

A estos se suman otras empresas con participaciones más acotadas. Promotora Casa Nueva, S.A. de C.V. obtuvo un inmueble, el ubicado en Cañada de Guadiana, en Lomas Tecnológico segunda sección, con un valor superior a los 52 millones de pesos; mientras que Consorcio ABC, S.A. de C.V. se quedó con un predio, el de Avenida Pedregal, en Privadas del Pedregal fase 2, por alrededor de 47.5 millones de pesos.

En paralelo, existen al menos tres inmuebles adicionales cuyos montos fueron publicados, pero no así los nombres de los compradores, debido a que aparecen testados en la versión pública del documento. Estos corresponden a predios en Cordillera del Marqués, Prolongación Las Palmas en Lomas del Lago, y Lomas del Tecnológico ampliación.

El proceso tampoco logró colocar todos los bienes disponibles. Quedaron sin adjudicación el predio ubicado en Periférico Poniente número 3005, así como el terreno en calle 3 del fraccionamiento Industrial Interpuerto, Parque Logístico fase V ampliada, además de otro en la zona de Camino Antiguo Real a Guanajuato, mientras que dos áreas en Puerta de Piedra no fueron incluidas en la convocatoria. El municipio aseguró una bolsa millonaria que será destinada a obras como los pasos a desnivel en el Saucito y en la salida a Guadalajara, el puente vehicular entre bulevar Río Españita y Salvador Nava, y la ampliación de la Unidad Básica de Rehabilitación en la colonia Maravillas.

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