Preocupa al Ceepac recurso promovido por Somos MX

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La acción de inconstitucionalidad promovida por Somos México contra la reforma electoral de San Luis Potosí, es la que genera mayor incertidumbre sobre el alcance de la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoció el consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Juan Manuel Ramírez García.

El consejero explicó que a diferencia de la acción promovida por Morena y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, la presentada por Somos México impugna un decreto que modifica diversos aspectos de la legislación electoral.

Precisó que el organismo no ha sido notificado formalmente de esa acción y, por ello, desconoce su contenido íntegro, señaló que la información disponible apunta a que los agravios están relacionados con la omisión del Congreso del Estado de realizar las consultas ordenadas previamente por la propia SCJN.

Ramírez García detalló que el decreto 571 incorpora cambios en temas como la evaluación de control de confianza para candidaturas, los montos del financiamiento público destinado a la promoción, capacitación y desarrollo del liderazgo político de mujeres y juventudes, los plazos para la presentación de convenios de coalición y la integración de sindicaturas en seis municipios para armonizar la legislación local con una reforma federal. En ese contexto, admitió que será necesario esperar el criterio de la Corte para conocer el alcance de una posible declaratoria de invalidez.

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No obstante, sostuvo que el organismo electoral mantiene los preparativos del proceso electoral 2026-2027, ya que las acciones de inconstitucionalidad no buscan dejar sin efectos toda la reforma electoral, sino únicamente disposiciones específicas.

El consejero recordó que el Ceepac enfrentó un escenario más complejo en 2020, cuando la SCJN declaró la invalidez de una ley electoral completa y ordenó la vigencia de la legislación anterior, lo que obligó al organismo a emitir nuevamente diversos lineamientos.