Preocupa hoyanco en Avenida de La Paz

Un hundimiento formado en plena Avenida de la Paz, a unos metros del tradicional Barrio de Tlaxcala, encendió la preocupación de vecinos y automovilistas que circulan por esta transitada vialidad del Centro Histórico. El desperfecto, ubicado justo sobre una coladera, fue marcado con llantas viejas por los propios colonos ante la ausencia de respuesta municipal.

De acuerdo con habitantes de la zona, el hundimiento se ha ido acentuando en los últimos días, por lo que temen que, sin una intervención oportuna, represente un riesgo mayor para quienes transitan en automóvil, motocicleta o bicicleta. La colocación de llantas, señalan, es apenas un "aviso improvisado" para evitar accidentes.

Avenida de la Paz es una de las rutas más utilizadas en el primer cuadro de la ciudad; sobre ella circulan diariamente rutas de transporte urbano, unidades de personal y una alta cantidad de vehículos particulares que la utilizan como corredor hacia distintas zonas laborales. Por ello, denuncian, cualquier falla en el pavimento genera afectaciones inmediatas.

Además, esta calle conecta directamente con la avenida 20 de Noviembre, otra vialidad que presenta daños visibles y baches recurrentes.

Esto, aseguran los vecinos, evidencia la necesidad de un programa integral de rehabilitación y mantenimiento que deje de depender de reportes ciudadanos.

Tanto colonos como automovilistas hicieron un llamado a las autoridades municipales para atender el hundimiento cuanto antes y evitar que el desperfecto se agrave o provoque un incidente mayor.