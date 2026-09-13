SSPC descarta riesgos para el Grito en los 59 municipios

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ante recientes situaciones de conflicto en municipios de la región huasteca, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que no existe ninguna incidencia o impedimento para que los 59 municipios del estado lleven a cabo la celebración del Grito de Independencia.

Toque de queda en Tanlajás y su impacto

Recientemente, el ayuntamiento de Tanlajás publicó un comunicado donde anunciaba la aplicación de un toque de queda para los residentes. En tanto, pobladores de una localidad de Matlapa retuvieron a dos policías municipales para lincharlos, quienes presuntamente mataron a un hombre de nombre Fermín.

Detalles sobre la retención y acciones legales

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El mando policíaco asumió que todos los gobiernos municipales se encuentran en condiciones para celebrar el Día de la Independencia, sin mayor inconveniente en materia de seguridad.

Minimizó el caso de Tanlajás porque todo se trató de operativos de Policía Municipal y la Dirección de Comercio por la presencia de personas ebrias en la noche. "Entonces, creo que no tenía que ver con un tema de seguridad pública, sino un tema social", subrayó.

A su vez, refirió que la Fiscalía General del Estado (FGE) procedió con la aprehensión de cuatro elementos municipales por su presunta participación en la muerte de un hombre.

Dijo que habrá presencia de la Guardia Civil Estatal (GCE) en las cuatro regiones geográficas, y aunque varios alcaldes han solicitado la asistencia de la corporación estatal, esta se debe a una cuestión que busca realzar la ceremonia cívica.

"Hasta ahorita no tenemos ninguna incidencia o alguna acción que vaya a interferir con el festejo el día 15, y el desfile del día 16 (de septiembre)", concluyó.