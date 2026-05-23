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Presenta el Tec. Cumbre Nacional de Tecnología

Por Flor Martínez

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Presenta el Tec. Cumbre Nacional de Tecnología
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      El Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, (ITSLP) inauguró la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación InnovaTecNM 2026, en el cual, se presentaron 57 proyectos por parte de estudiantes de la institución.

      Durante la ceremonia de apertura, el director del plantel, Rafael Portillo Rosales, destacó la participación de estudiantes provenientes de distintas entidades del país, así como la colaboración de organismos empresariales, clústeres industriales y autoridades educativas.

      Indicó que en esta edición los participantes realizaron proyectos en distintas categorías, entre ellas desarrollo tecnológico, robótica, electrónica e innovación aplicada a la solución de problemáticas reales.

      Entre los proyectos presentados estuvieron enfocados en áreas estratégicas como electromovilidad, industria farmacéutica, dispositivos médicos y semiconductores, alineados con las nuevas políticas de desarrollo científico y tecnológico del país. 

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      Los estudiantes participantes indicaron que con este tipo de eventos pueden demostrar sus capacidades y conocimientos adquiridos durante el desarrollo de sus carreras.

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