Presentan amparo contra ampliación del "Splash"

La organización civil Cambio de Ruta anunció que presentará una demanda de amparo en materia ambiental tras el anuncio del gobierno del estado del remozamiento del parque acuático Splash, ubicado dentro del parque Tangamanga 1.

El motivo es que el ejecutivo no ha acreditado públicamente el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en materias ambiental, hídrica, urbana y de participación ciudadana tras el anuncio de ejecución, autorización y financiamiento del proyecto de ampliación del parque.

Las autoridades señaladas pertenecen a los tres niveles de gobierno, entre ellos, el gobierno estatal, la Comisión Estatal del Agua, la delegación de la Comisión nacional del Agua y la alcaldía capitalina.

La asociación apunta a que, hasta el momento, no se ha detectado el trámite de la Manifestación de Impacto ambiental del proyecto, ni alguna acreditación de concesión hídrica en un contexto de sobreexplotación del acuífero 2411, sobre el cual se asienta la capital.

Además, la organización calcula que unos tres mil 409 árboles del parque serán afectados por las obras y no se conoce, públicamente, alguna autorización municipal de esa acción, entre otras anomalías.

Con la presentación de la demanda, señala la promovente, se busca que la justicia federal suspenda la ejecución del proyecto, obligue a las autoridades involucradas a acreditar la legalidad ambiental e hídrica de la obra, garantice la participación ciudadana y proteja el derecho colectivo a un medio ambiente sano.

"Este juicio no se opone al desarrollo", señala el comunicado, "sino que exige que cualquier proyecto público se realice con legalidad, evidencia técnica, transparencia y respeto a los derechos humanos, especialmente cuando se trata de espacios verdes urbanos y recursos hídricos escasos".

La demanda fue presentada el pasado 26 de enero y fue recibido dos días después por la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí.