Presentan resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024 del INE

El Centro Cultural Universitario Bicentenario, fungió como sede para la presentación de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil (CIJ) 2024 organizada por el Instituto Nacional Electoral en todo el país

En la realización del evento se contó con la presencia de la arquitecta Flor Dessiré León, quien estuvo acompañada del Vocal Ejecutivo Mtro. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, la Lic. Claudia Marisol Navarro Moreira, las y los jóvenes Axell Samuel Aranda Hernández, Allison Marina Salas Salas, Arely Quetzali Méndez Flores y Juan Alejandro Gutiérrez Cerino.

En su presentación León Hernández mencionó que durante el mes de noviembre en San Luis Potosí, se instalaron 1,259 casillas para atender a las y los participantes en distintos contextos y áreas de la entidad y se obtuvo la participación de 224,922 niñas, niños y adolescentes, lo que equivale a 30.10% de la población entre 3 y 17 años en San Luis Potosí, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística

y Geografía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Destacó que, entre los principales hallazgos, se encuentra su opinión sobre espacios comunitarios seguros:

· El 73.9% de las y los participantes en la boleta accesible asocian la seguridad en la escuela con que les traten bien.

· El 55.3% de niñas y niños entre 6 y 9 años, por su parte, para tener seguridad en su escuela proponen en primer lugar respetar y que se respeten todas las preferencias, gustos y maneras de ser.

· En cuanto a la seguridad en la colonia, la comunidad o el pueblo, el 63.2% del mismo grupo de participantes mayoritariamente sugiere que las calles cuenten con luz que funcione.

· Del segmento de 10 a 13 años, 58.2% recomienda establecer reglas y acuerdos para convivir con respeto, aportando así seguridad al lugar en que viven.

· Para tener escuelas seguras, 72.5% de las y los participantes del mismo rango proponen que los espacios e instalaciones (salones, baños, patios, etc.) se encuentren en buenas condiciones.

· Para que la colonia, comunidad o pueblo sea seguro, y en el mismo grupo de edad, 64% propone que las calles cuenten con alumbrado público

que funcione.