logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CLASE DE TOREO

Fotogalería

CLASE DE TOREO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Uniforme no es obligatorio en las escuelas municipales

La actual matrícula escolar del Sistema Municipal de Educación ronda los 2 mil alumnos

Por Rolando Morales

Agosto 27, 2025 03:00 a.m.
A
Uniforme no es obligatorio en las escuelas municipales

Joel Ramírez Díaz, titular de la Dirección de Educación Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que el uso de uniformes en las escuelas adscritas al Sistema Municipal de Educación no será obligatorio en caso de que este no se pueda costear. 

"No hay ninguna exigencia de uniformes de algún tipo o de alguna marca en nuestras escuelas, si los padres libremente deciden adoptar un uniforme lo harán en las condiciones que más alcance tengan". 

Esto debido a que el regreso a clases representa un gasto significativo para los padres de familia, pues el funcionario municipal afirmó que ante la apertura de clases en los planteles educativos en las zonas urbanas es necesario tener previsiones de realidad. 

Por ello mencionó que dentro de los planteles educativos del Sistema Municipal de Educación se solicitan solo los útiles escolares fundamentales, y añadió que estas instituciones son gratuitas, no cuentan con inscripciones y no hay costo de colegiaturas, esto aunado a los 30 mil paquetes de útiles escolares con mochila que han distribuido por parte de la administración capitalina. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Destacó que la actual matrícula escolar del Sistema Municipal de Educación ronda los 2 mil alumnos en las 20 escuelas de diversos niveles que van desde preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, los cuales están próximos a reintegrarse a sus actividades escolares. Añadió que durante la temporada vacacional no se registraron incidentes en las escuelas. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

San Luis tendrá oficina en Japón
San Luis tendrá oficina en Japón

San Luis tendrá oficina en Japón

SLP

Ana Paula Vázquez

Obras en aeropuerto de Tamuín, en 2026
Obras en aeropuerto de Tamuín, en 2026

Obras en aeropuerto de Tamuín, en 2026

SLP

Ana Paula Vázquez

Se le planteará a la titular de Sectur el proyecto

"Ofende" Gallardo a comunidad LGBTTI+
"Ofende" Gallardo a comunidad LGBTTI+

"Ofende" Gallardo a comunidad LGBTTI+

SLP

Ana Paula Vázquez

Voceros del movimiento exigen que el gobernador se disculpe

Laterales de la carr. ´57 sin ser reportadas para recibir recurso federal
Laterales de la carr. ´57 sin ser reportadas para recibir recurso federal

Laterales de la carr. ´57 sin ser reportadas para recibir recurso federal

SLP

Ana Paula Vázquez

El deterioro creciente es por fallas en los drenajes y las lluvias recientes