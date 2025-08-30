Presupuesto 2026 se enfocaría en cuatro rubros: J. Carlos Valladares
El diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Carlos Valladares Eichelmann, señaló que en la discusión del Paquete Económico Federal 2026 aún no se tiene un rubro específico definido, pero adelantó que dialogará con el gobernador del estado para conocer las prioridades locales. Indicó que salud, educación, infraestructura y seguridad podrían ser algunos de los temas a considerar en el presupuesto.
Respecto a su labor en la Cámara de Diputados, recordó que presentó una iniciativa para que las instituciones bancarias modifiquen sus protocolos y ofrezcan servicios financieros adecuados a personas con movilidad limitada por enfermedad o edad avanzada. Explicó que la propuesta se encuentra en comisiones y que
"entrando el tercer periodo trataremos de darle mayor velocidad para ver los ajustes que pidan en caso de que haya que empujarla".
En cuanto a su presencia en actos públicos recientes en SLP, Valladares señaló que se deben al actual receso legislativo, que va del 1 de mayo al 31 de agosto, periodo en el que el trabajo parlamentario recae en la Comisión Permanente, órgano que él no integra. "Estamos en período de receso y empezamos este primero de septiembre", dijo.
