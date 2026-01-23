logo pulso
SLP

Pretende la 4T desmantelar al INE: Perteneces

El cambio de delegados del instituto, una señal preocupante: De la Garza Marroquín

Por Martín Rodríguez

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
Pretende la 4T desmantelar al INE: Perteneces

El anuncio de la sustitución simultánea de 17 delegados del Instituto Nacional Electoral en el país, no es más que una parte de la ponderación del peso de los organismos autónomos, que incluso confesó Pablo Gómez al reunirse con Claudia Sheinbaum, lo que reabre la preocupación de volver a contar con organismos coptados como en la época de Luis Echeverría, advirtió el presidente de la fundación Perteneces A.C., José Mario de la Garza Marroquín.

Consideró que la reforma electoral está orientada a dar pasos para atrás y eso influye en un problema mucho mayor, porque tan sólo en un análisis que hace un diario de circulación nacional, los tribunales electos por votación "popular", han dictado siete sentencia definitiva a favor de la 4T.

Recordó que además consiguieron la eliminación de fideicomisos que permitían la ayuda a personas vulnerables y otros necesarios. Además, está abierto el proyecto para la eliminación de la autonomía del órgano electoral y está en camino la normatividad para dar el golpe definitivo a la prensa, porque crearán mayores mecanismos de censura, como ya pasó en San Luis Potosí con las reglas que pretenden penalizar el uso de la inteligencia artificial.

Solo queda esperar que al menos en ese sentido, los casos se vayan a la Suprema Corte de Justicia como en el caso de San Luis Potosí, pero ahora se pondrá a prueba si la Corte permite tumbar esa iniciativa.

