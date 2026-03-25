Prevén calor por la tarde y posibles lloviznas en SLP

SAN LUIS POTOSÍ.– La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este miércoles 25 de marzo se esperan temperaturas de templadas a calurosas durante la tarde, mientras que por la mañana y noche el ambiente será frío a fresco en las cuatro regiones del estado.

De acuerdo con el reporte, existe probabilidad de bancos de niebla en las primeras horas del día, así como lloviznas dispersas en las zonas Huasteca y Media.

La dependencia estatal advirtió además sobre condiciones que podrían favorecer el desarrollo de incendios forestales y urbanos, por lo que pidió a la población extremar precauciones.

Asimismo, recomendó abrigarse adecuadamente, especialmente en el caso de niños y adultos mayores, con el fin de prevenir enfermedades respiratorias ante los cambios de temperatura.

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Protección Civil reiteró que, ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los números 9-1-1 y 089 para denuncia anónima.