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Prevén desalojar bares de manera escalonada

Por Samuel Moreno

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Prevén desalojar bares de manera escalonada
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      La concentración de clientes y vehículos al cierre de bares y centros nocturnos, puede incrementar el riesgo de accidentes viales, por lo que empresarios del entretenimiento en San Luis Potosí, plantean mantener desalojos escalonados en los establecimientos.

      Roberto Arturo Pinto Madrid, presidente de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento de San Luis Potosí, señaló que los hábitos de diversión han cambiado, pues mientras antes las personas comenzaban a salir entre las veinte y veintiún horas, ahora lo hacen después de las veintitrés horas.

      Explicó que desalojar todos los establecimientos a las dos de la mañana provoca que numerosos clientes coincidan en las calles al mismo tiempo, lo que puede generar congestionamiento vial y situaciones de riesgo.

      Cabe mencionar que el riesgo vial en la capital quedó reflejado en registros del Gobierno Municipal, que contabilizaron 2 mil 404 siniestros viales durante 2025, con 303 personas lesionadas y 19 fallecidas, un promedio de 6.6 incidentes diarios.

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      Por ello, Pinto Madrid indicó que existe coordinación con el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento capitalino para permitir una hora de tolerancia, de las dos a las tres de la mañana, a fin de distribuir las salidas y reducir las incidencias en las zonas de mayor actividad nocturna.

      El dirigente empresarial agregó que la supervisión debe reforzarse durante la noche y la madrugada, periodo en el que han identificado una mayor incidencia de accidentes viales.

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