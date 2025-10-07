Prevén lluvias y bajas temperaturas en San Luis Potosí; emiten recomendaciones preventivas

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para las próximas horas se espera la presencia de lluvias moderadas con tormentas puntuales fuertes, principalmente en la zona Huasteca y Media, mientras que en las zonas Centro y Altiplano podrían registrarse precipitaciones aisladas.

El pronóstico incluye bancos de niebla en zonas serranas, temperaturas máximas de hasta 35 °C en la Huasteca y mínimas de 9 °C en la zona Centro, por lo que las autoridades llaman a extremar precauciones ante posibles descensos térmicos y condiciones adversas.

Entre las recomendaciones destacan mantener lista una mochila de emergencia con documentos importantes, asegurar ventanas y objetos sueltos en techos o balcones, y evitar cruzar cauces de ríos o arroyos, debido al riesgo de arrastre por corrientes fuertes.

Protección Civil también exhortó a la población a permanecer atenta a los avisos oficiales y a evitar transitar por zonas donde pudieran presentarse deslaves, derrumbes o caída de árboles.

La dependencia recordó que la prevención es la mejor protección ante fenómenos meteorológicos.