logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TECMUN

Fotogalería

TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Prevén lluvias y bajas temperaturas en San Luis Potosí; emiten recomendaciones preventivas

Protección Civil advierte por lluvias intensas, descenso de temperatura y riesgo de deslaves en distintas regiones del estado

Por Redacción

Octubre 07, 2025 08:17 a.m.
A
Prevén lluvias y bajas temperaturas en San Luis Potosí; emiten recomendaciones preventivas

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para las próximas horas se espera la presencia de lluvias moderadas con tormentas puntuales fuertes, principalmente en la zona Huasteca y Media, mientras que en las zonas Centro y Altiplano podrían registrarse precipitaciones aisladas.

El pronóstico incluye bancos de niebla en zonas serranas, temperaturas máximas de hasta 35 °C en la Huasteca y mínimas de 9 °C en la zona Centro, por lo que las autoridades llaman a extremar precauciones ante posibles descensos térmicos y condiciones adversas.

Entre las recomendaciones destacan mantener lista una mochila de emergencia con documentos importantes, asegurar ventanas y objetos sueltos en techos o balcones, y evitar cruzar cauces de ríos o arroyos, debido al riesgo de arrastre por corrientes fuertes.

Protección Civil también exhortó a la población a permanecer atenta a los avisos oficiales y a evitar transitar por zonas donde pudieran presentarse deslaves, derrumbes o caída de árboles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La dependencia recordó que la prevención es la mejor protección ante fenómenos meteorológicos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Avanza acuerdo entre la UASLP y gobierno para saldar compromisos financieros
Avanza acuerdo entre la UASLP y gobierno para saldar compromisos financieros

Avanza acuerdo entre la UASLP y gobierno para saldar compromisos financieros

SLP

Redacción

El convenio garantiza la continuidad de las actividades académicas y de investigación en 2025

Prevén lluvias y bajas temperaturas en San Luis Potosí; emiten recomendaciones preventivas
Prevén lluvias y bajas temperaturas en San Luis Potosí; emiten recomendaciones preventivas

Prevén lluvias y bajas temperaturas en San Luis Potosí; emiten recomendaciones preventivas

SLP

Redacción

Protección Civil advierte por lluvias intensas, descenso de temperatura y riesgo de deslaves en distintas regiones del estado

Detectan 80 INEs falsas en antros
Detectan 80 INEs falsas en antros

Detectan 80 INEs falsas en antros

SLP

Rolando Morales

Dice Galindo Ceballos que hay empresarios que tienen tecnología para detectarlas

Fortalecer el comercio, la propuesta para el T-MEC
Fortalecer el comercio, la propuesta para el T-MEC

Fortalecer el comercio, la propuesta para el T-MEC

SLP

Martín Rodríguez

La Canaco-Servytur destaca la importancia del comercio internacional en el estado.