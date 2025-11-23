logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ES NUEVA CRISTIANA

Fotogalería

ES NUEVA CRISTIANA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

PRI de SLP enfrenta crisís

El problema financiero del PRI en San Luis Potosí refleja dificultades similares enfrentadas por otras fuerzas políticas en el estado.

Por Samuel Moreno

Noviembre 23, 2025 12:41 p.m.
A
PRI de SLP enfrenta crisís

El secretario técnico del Consejo Político Estatal del PRI en San Luis Potosí, Alberto Rojo Zavaleta, reconoció que el partido enfrentará un cierre de año "muy complicado" en materia financiera, por lo que ya se analizan diversas estrategias para obtener los recursos necesarios que permitan cumplir con las obligaciones legales, particularmente las relacionadas con liquidaciones y compromisos laborales pendientes.

LEA TAMBIÉN

Justifican las ausencias de Sara Rocha Medina

Ante el notorio ausentismo de la presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Luis Potosí, Sara Rocha Medina, en las recientes ruedas de prensa, el presidente de la Fundaci...

Rojo Zavaleta explicó que entre las alternativas que se estudian está solicitar un préstamo al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, opción que ya ha sido utilizada anteriormente cuando las finanzas locales han atravesado momentos de presión. Sin embargo, señaló que aún no se toma una determinación, ya que el requerimiento final dependerá del monto total necesario para cubrir las liquidaciones correspondientes.

El secretario técnico subrayó que el monto que eventualmente tendrían que solicitar al CEN dependerá de varios factores, entre ellos la antigüedad del personal, el salario y el número de trabajadores que finalmente deberán ser liquidados, algo que todavía no se define. "No es una cantidad fija, va en función de cada caso", puntualizó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Rojo Zavaleta también aclaró que el problema financiero no es exclusivo del PRI. Explicó que diversas fuerzas políticas han enfrentado dificultades similares en el cumplimiento de pagos ante la Secretaría de Finanzas, situación que se ha convertido en un reclamo generalizado por parte de los partidos políticos en el estado.

Finalmente, indicó que en estos momentos el partido se encuentra en proceso de aclaración de contingencias financieras, particularmente las relacionadas con el mes de noviembre, y reiteró que el objetivo principal es garantizar que todos los compromisos legales se cumplan sin poner en riesgo la operatividad del instituto político.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tendedero de víctimas exige justicia y denuncia impunidad en SLP
Tendedero de víctimas exige justicia y denuncia impunidad en SLP

Tendedero de víctimas exige justicia y denuncia impunidad en SLP

SLP

Ana Paula Vázquez

El memorial vivo busca generar conciencia sobre feminicidio en San Luis Potosí y México.

Galindo ordena revisar todas las concesiones de espectaculares
Galindo ordena revisar todas las concesiones de espectaculares

Galindo ordena revisar todas las concesiones de espectaculares

SLP

Rolando Morales

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informa sobre la revisión de concesiones de publicidad en la ciudad.

Tangamanga opera con personal insuficiente
Tangamanga opera con personal insuficiente

Tangamanga opera con personal insuficiente

SLP

Ana Paula Vázquez

El mantenimiento de los parques Tangamanga se ve afectado por falta de personal

Retiran más de 400 anuncios irregulares en operativo municipal
Retiran más de 400 anuncios irregulares en operativo municipal

Retiran más de 400 anuncios irregulares en operativo municipal

SLP

Rolando Morales

El Ayuntamiento de San Luis Potosí retira pendones sin autorización en operativo municipal