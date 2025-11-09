logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Justifican las ausencias de Sara Rocha Medina

Por Samuel Moreno

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Justifican las ausencias de Sara Rocha Medina

Ante el notorio ausentismo de la presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Luis Potosí, Sara Rocha Medina, en las recientes ruedas de prensa, el presidente de la Fundación Colosio en la entidad, Adolfo Micalco, justificó su ausencia y aseguró que el partido continúa trabajando con normalidad y cumpliendo sus responsabilidades políticas.

Micalco explicó que la dirigente estatal ha mantenido actividades en distintos municipios, participando en reuniones de comités y en diversas áreas del partido. Además, señaló que Rocha Medina ha definido una nueva dinámica de comunicación interna en la que distintos militantes fungen como voceros del PRI.

“Ella está asistiendo a sus municipios, también estuvo en reuniones de comité en distintas áreas y ha definido que, como política de conducción, seamos distintos voceros del partido. La semana pasada estuvo nuestro dirigente del Movimiento Territorial y de Organizaciones”, señaló.

El dirigente de la Fundación Colosio afirmó que el tricolor está preparado para seguir “dando la cara a todas y todos”, y descartó que la agenda de la también diputada y presidenta del Congreso del Estado afecte el funcionamiento interno del partido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Ciertamente, la diputada y dirigenta del partido Sara Rocha tiene una responsabilidad importante como presidenta del Congreso del Estado, pero eso de ninguna manera impide que el PRI siga cumpliendo con sus responsabilidades”, puntualizó finalmente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La conectividad de ejes a la rúa 57 sigue siendo reto
La conectividad de ejes a la rúa 57 sigue siendo reto

La conectividad de ejes a la rúa 57 sigue siendo reto

SLP

Samuel Moreno

Deben regularse redes durante las elecciones
Deben regularse redes durante las elecciones

Deben regularse redes durante las elecciones

SLP

Ana Paula Vázquez

Señala la magistrada presidente del Tribunal Estatal Electoral

Borra Interapas datos incómodos de informe oficial
Borra Interapas datos incómodos de informe oficial

Borra Interapas datos incómodos de informe oficial

SLP

Rolando Morales

El organismo elimina estadísticas sobre fugas de agua desatendidas

Se coloca SLP, como la entidad nacional 12 en emisión de sentencias
Se coloca SLP, como la entidad nacional 12 en emisión de sentencias

Se coloca SLP, como la entidad nacional 12 en emisión de sentencias

SLP

Samuel Moreno