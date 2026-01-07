logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REAFIRMAN AFECTOS

Fotogalería

REAFIRMAN AFECTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Prisión preventiva por narcomenudeo en Valles

Detienen y vinculan a proceso a Hermenegildo "N".

Por Redacción

Enero 07, 2026 05:15 p.m.
A
Prisión preventiva por narcomenudeo en Valles

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva justificadacontra Hermenegildo "N", por su probable responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo por posesión simple.

El imputado fue detenido en flagrancia por elementos de la Guardia Civil Estatal en el fraccionamiento Lomas Poniente, en Ciudad Valles, donde le aseguraron bolsas con sustancias con características similares a marihuana, metanfetamina y cocaína.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó datos de prueba suficientes, con los que el Juez de controldictó la vinculación a proceso y ordenó la reclusión del imputado en un Centro Estatal de Reinserción Social, mientras continúa el proceso penal.

LEA TAMBIÉN

Investiga FGE caso de disparos al aire

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación de oficio tras la difusión de un video en redes sociales en el que se observa a asistentes realizando disparos al aire durante...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Prisión preventiva por narcomenudeo en Valles
Prisión preventiva por narcomenudeo en Valles

Prisión preventiva por narcomenudeo en Valles

SLP

Redacción

Detienen y vinculan a proceso a Hermenegildo "N".

Desorden en estacionamientos de Camino a Ejido a la Libertad
Desorden en estacionamientos de Camino a Ejido a la Libertad

Desorden en estacionamientos de Camino a Ejido a la Libertad

SLP

Omar Hernández

Vecinos del sector en Soledad se quejan por la falta de respeto de automovilistas

Con reforma electoral concretarán dictadura: Sara Rocha
Con reforma electoral concretarán dictadura: Sara Rocha

Con reforma electoral concretarán 'dictadura': Sara Rocha

SLP

Martín Rodríguez

La lideresa del PRI comparó el rumbo político de México con el de Venezuela

Recurre la UASLP a crédito quirografario por 100 mdp
Recurre la UASLP a crédito quirografario por 100 mdp

Recurre la UASLP a crédito quirografario por 100 mdp

SLP

Ana Paula Vázquez

El rector Alejandro Zermeño explicó la necesidad del préstamo para solventar pagos iniciales ante la falta de recurso federal