Prisión preventiva por narcomenudeo en Valles

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva justificadacontra Hermenegildo "N", por su probable responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo por posesión simple.

El imputado fue detenido en flagrancia por elementos de la Guardia Civil Estatal en el fraccionamiento Lomas Poniente, en Ciudad Valles, donde le aseguraron bolsas con sustancias con características similares a marihuana, metanfetamina y cocaína.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó datos de prueba suficientes, con los que el Juez de controldictó la vinculación a proceso y ordenó la reclusión del imputado en un Centro Estatal de Reinserción Social, mientras continúa el proceso penal.

