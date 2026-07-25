logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Próceres católicos deben ser ejemplo para la juventud

Por Martín Rodríguez

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Los grandes próceres salidos del catolicismo, deberán ser ejemplo para que los jóvenes se atrevan a construir el futuro positivo y fuerte que quieren, y por ello es necesario estudiar nuestros ancestros en la evangelización, seguir su ejemplo y entender y practicar su huella, como lo hizo fray Bartolomé de las Casas como precursor de los Derechos Humanos, advirtió el presbítero Rubén Pérez Ortiz, en su conferencia magistral ante miles de jóvenes, en el XV Congreso Nacional Juvenil Misionero 

      Explicó que precisamente esos misioneros, son los que han llevado de una manera pedagógica a la explicación del evangelio, pero también del lado positivo y el que lleva a la reconstrucción de la persona, a la generación y potenciación de sus rasgos positivos y a la vocación de hacer el bien. 

      Citó como ejemplo la mexicanización de la tradición de las posadas, la celebración de fiesta del novenario de la virgen de la expectación, ante la llegada de Jesús en la Nochebuena. 

      Es precisamente fray Bartolomé de las Casas quien establece una férrea defensa de los hermanos indígenas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      También cita a fray Bernardino de Sahagún, quien con su monumental obra, es considerado el padre de la antropología del nuevo mundo, al establecer el códice florentino. 

      Otro de los citados es fray Andrés de Olmos, autor de la primera gramática de una lengua nativa en el mundo, el arte de la lengua mexicana y la gramática del náhuatl. 

      Otro de ellos es fray Toribio de Benavente Motolinía, llamado por los indígenas "el que camina pobre", y el responsable de la historia de los indios de la Nueva España.

      Cita que también las misiones cumplidas y en proceso de los dominicos, los jesuitas, y los que se sumaron a la obra inicial de los franciscanos, fueron grandes hombres y personajes que defendieron la dignidad y los derechos de los indígenas. 

      Son precisamente ellos a quienes se atribuye el inicio de la etapa de estudio y preservación de las lenguas originarias y combatieron el abuso de los conquistadores.

      Citó a dominico de Montesinos y Vasco de Quiroga, Francisco de Vitoria, Julián Garcés, Antonio de Montesinos y Alonso de la Veracruz, este último agustino y el jesuita Francisco de Clavijero, quienes no conquistaron con la espada sino con el evangelio y no convencieron con el uso de la fuerza, sino contra el testimonio de una vida sencilla, pobre y profundamente enamorada de Jesús.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Municipio niega haber recibido solicitudes para recorridos en El Saucito
        Municipio niega haber recibido solicitudes para recorridos en El Saucito

        Municipio niega haber recibido solicitudes para recorridos en El Saucito

        SLP

        Pulso Online

        La Dirección de Servicios Municipales aseguró que no existe un permiso rechazado ni algún trámite en curso

        SLP, lugar 26 en administración del gasto público: SHCP
        SLP, lugar 26 en administración del gasto público: SHCP

        SLP, lugar 26 en administración del gasto público: SHCP

        SLP

        Iván Edmundo Rodríguez

        Únicamente supera a Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Veracruz, Durango y Guerrero en el diagnóstico 2026

        Lideresa del PRI reafirma su respaldo a proyecto de Zumaya
        Lideresa del PRI reafirma su respaldo a proyecto de Zumaya

        Lideresa del PRI reafirma su respaldo a proyecto de Zumaya

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Méndez Rosas señaló que la acompañan más mujeres que comparten la misma postura

        Denuncian ante INE actos anticipados de campaña del PVEM-SLP
        Denuncian ante INE actos anticipados de campaña del PVEM-SLP

        Denuncian ante INE "actos anticipados de campaña" del PVEM-SLP

        SLP

        Iván Edmundo Rodríguez

        La queja incluye a Ricardo Gallardo, Ruth González por vulnerar la equidad electoral: Somos MX