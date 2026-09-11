Desairan todos inicio del proceso electoral

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El arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027 en San Luis Potosí estuvo marcado por la ausencia de representantes del gobierno del estado, ayuntamientos y partidos políticos, durante el acto realizado este jueves en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE).

INE inicia proceso electoral federal en San Luis Potosí

El proceso federal comenzó formalmente ayer 10 de septiembre y tendrá su jornada electoral el 6 de junio de 2027, cuando se renovarán las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados.

Para San Luis Potosí, el próximo año también será electoral a nivel local, pues el estado se encuentra entre las 17 entidades donde se renovará la gubernatura, aunque ese proceso corresponde al ámbito estatal.

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Organización y retos del proceso electoral en San Luis Potosí

Patricia Santos Quevedo, encargada de Despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE, señaló que la organización del proceso federal será "compleja y altamente demandante" y requerirá meses de planeación, coordinación y trabajo permanente.

En el estado, el INE cuenta con una Junta Local Ejecutiva y siete Juntas Distritales Ejecutivas para desarrollar las tareas correspondientes.

Para la elección federal, el Instituto tiene previstas 505 actividades vinculadas con 153 proyectos y 44 procesos institucionales, entre ellas la actualización de credenciales, registro de candidaturas, capacitación ciudadana y organización de casillas.

Este 10 de septiembre también inició la observación electoral y el registro de visitantes extranjeros. Posteriormente, el INE instalará los 32 Consejos Locales del país el 30 de septiembre y los 300 Consejos Distritales el 30 de noviembre. En San Luis Potosí ya se trabaja la organización rumbo a los comicios de 2027.