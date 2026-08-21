Producción lechera disminuye en Soledad
Esto, por restricciones sanitarias para movilizar el ganado
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La actividad lechera en Soledad de Graciano Sánchez se ha reducido en los últimos años debido a las restricciones sanitarias para movilizar ganado y a enfermedades como la tuberculosis y brucelosis, además del bajo costo que genera el pago de este producto, señaló Octaviano Velázquez Castro, titular de Desarrollo Rural y Agropecuario.
Explicó que el municipio se encuentra en una zona de veda sanitaria, condición que limita la compra, venta y movilización de ganado, así como la introducción de animales para mejorar la genética de los hatos.
Tras lo anterior, señaló que actualmente quedan pocos establos y algunos cuentan únicamente con cinco, 10 ó 15 vacas, mientras que años atrás había una mayor cantidad de ganado lechero, pues Soledad era considerada una cuenca lechera.
El funcionario señaló que la tuberculosis y la brucelosis representan un riesgo para los establos, por lo que se prevé realizar muestreos al ganado y a la leche para detectar posibles casos. Explicó que, si un animal está enfermo, puede afectar la producción de todo el establo.
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También señaló que la disminución del ganado lechero ha afectado la producción local de quesos y otros derivados, debido a que cada vez hay menos leche producida en la zona.
Tras lo anterior lamentó que Soledad así como otros municipios permanece en zona de veda desde hace aproximadamente 40 años y consideró que las restricciones han contribuido a la reducción de la actividad lechera.
Dijo que muchos de los productores que continúan con esta actividad han optado por elaborar quesos, ya que a algunos ya les es más rentable que la venta de la leche.
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