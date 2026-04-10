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Prometen monitoreo de aire en zona industrial; experto señala falta de estudios de riesgo

Segam prevé instalar caseta este año; académico de la UASLP atribuye accidentes a omisiones ambientales

Por Rubén Pacheco

Abril 10, 2026 12:47 p.m.
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Prometen monitoreo de aire en zona industrial; experto señala falta de estudios de riesgo

Mientras Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), afirmó que este año se instalará una caseta de monitoreo de la calidad del aire en la zona industrial de la capital, Alfredo Ávila Galarza, profesor investigador en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, advirtió que accidentes como incendios en empresas responden a la falta de estudios ambientales y de riesgo previstos en la ley.

La funcionaria estatal refirió que, tras liquidarse el siniestro reciente, se mantuvo la difusión de las condiciones atmosféricas para evitar generar psicosis entre la población, al señalar que los parámetros se mantuvieron en niveles de bueno a moderado.

Mientras se generan las condiciones económicas para financiar la tecnología, Mendoza Díaz puntualizó que se busca formalizar un acuerdo con el Laboratorio Nacional de Variabilidad Climática, Teledetección y Evaluación de Riesgos (Variclim) de la UASLP, con el objetivo de generar información preliminar en esa zona industrial.

"No tenemos una caseta en la zona industrial y que está dentro del presupuesto de este año, sí instalarla. Tú sabes que el recurso comienza a fluir, a partir de marzo en adelante. Nosotros los vamos a dar como prioridad", expuso.

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Por su parte, el académico de la UASLP complementó que también existe falta de seguimiento y control incluso cuando ya se cuentan con estudios.

Asimismo, señaló la carencia de personal capacitado —como ingenieros ambientales bien remunerados—, así como la necesidad de fortalecer la capacitación de quienes manejan temas ambientales y de riesgo, además de exigir a las autoridades mayor rigor en la supervisión de este tipo de evaluaciones.

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