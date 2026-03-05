Pronostican lluvias en SLP para el resto de la semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil actualizó el pronóstico del clima para las próximas horas en territorio potosino.

"Se monitorea el potencial de lluvias que pueden ser fuertes y acompañarse de granizo, vientos, tormentas eléctricas y bajadas de agua principalmente en la zona media, mientras que se pronostican lluvias y chubascos puntuales en las regiones altiplano, huasteca y centro. Aunque es probable que el potencial disminuya, se espera que se presenten tormentas puntuales el resto de la semana"

PARA HOY:

El ingreso de humedad en interacción con inestabilidad atmosférica y un canal de baja presión, favorece la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales fuertes. La baja humedad por la tarde, favorece el desarrollo de incendios de tipo forestal, pastizal, rellenos sanitarios, centro de reciclaje, etc. Se recomienda tomar precauciones al realizar actividades en exteriores (cívicas, religiosas, deportivas, etc).

Se prevé el ingreso de un nuevo frente frío 39 por Tijuana, pero por el momento, sin efectos directos en el Estado de San Luis Potosí.

PARA LA SEMANA:

Se prevé el ingreso de un frente frío 39 por la mañana de jueves por Tijuana y posiblemente en este fin de semana ingresen 2 frentes fríos más, que se mantendrán sobre el nor-noroeste del país.

La presencia de un canal de baja presión, ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, seguirá favoreciendo la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas puntuales en los siguientes días.

Se prevé que continúen las temperaturas calurosas en los siguientes días, con un ambiente que puede potenciar el desarrollo de incendios urbanos y forestales, principalmente en las regiones Centro, Altiplano y Media. La probabilidad de tormentas eléctricas aumenta el riesgo de ignición de incendios forestales en sierras del Estado.