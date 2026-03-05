Avanza la licitación de bienes municipales

Concluyó el periodo para la compra de las bases de la subasta de terrenos de la Alcaldía de la capital, el 9 de marzo habrá una junta de aclaraciones y el 17 de marzo, predios de la alcaldía tendrán dueños si se cumplen los requisitos, informó el síndico municipal capitalino Víctor Hugo Salgado Delgadillo.

La compra de bases de los 18 bienes incluye algunos postores que desean adquirir varios predios y otros que competirán por solo uno de ellos.

Una vez cerrado el proceso de inscripción de la compra de bases para la subasta, se tiene de plazo hasta el viernes para formular preguntas relacionadas con las bases.

El lunes 9 de marzo los postores serán citados para participar en la junta de aclaraciones, con el fin de realizar algunas precisiones a puntos de la convocatoria que pudieran generar alguna inquietud.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Víctor Salgado explicó que en esa sesión serán contestadas las dudas, para la adquisición de los predios que llevan tras de sí un avalúo catastral y un avalúo comercial, que en la fórmula dieron el precio de inicio.