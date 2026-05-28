Pronto estará el cementerio forense: Torres

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Aunque todavía no existe fecha para la construcción y la adquisición del terreno, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Estado, afirmó que el cementerio forense de San Luis Potosí se concretará en este sexenio.

En el contexto de entrega de equipos a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), expuso que el panteón se ubicará en un predio, ubicado en las inmediaciones del Anillo Periférico, a fin de no generar afectaciones en materia de salubridad.

El funcionario estatal dijo que el complejo de inhumaciones deberá cumplir ciertas normativas para su operatividad, cuyas disposiciones son impuestas por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP).

"Un lugar donde van a depositarse los restos humanos para, a partir de ahí, pues estar haciendo las labores de identificación (...) primero tener el espacio y ya su edificación, se da en un año", declaró el secretario.

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Torres Sánchez afirmó que, desde septiembre de 2021 a la fecha, el Gobierno del Estado ha invertido más de 250 millones de pesos para el rubro de búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas.

"Es la herencia en la que se trabaja, en la que se toca resolver. Un número exacto no lo tengo en este momento (de personas desaparecidas y fosas clandestinas), sin embargo, lo que sí te digo, es que día a día se generan jornadas de búsqueda", concluyó.