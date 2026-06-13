Soledad retrasado en plan para salir del Interapas

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Aunque reconoció un retraso en la presentación de la propuesta para la desincorporación de Soledad del organismo Interapas, la cual se había informado anteriormente quedaría a más tardar el 30 de mayo, el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, aseguró que en las próximas semanas el Cabildo podría analizar y votar el proyecto para posteriormente enviarlo al Congreso del Estado.

Acciones de la autoridad

El edil explicó que aún se afinan detalles técnicos y administrativos para presentar a los regidores un documento completo en el que se detallen las condiciones y alcances de la separación del organismo.

Afirmó que las comisiones serán las primeras en revisar los dictámenes correspondientes; asimismo, dio a conocer que posiblemente sea la próxima semana cuando se convoque a sesión de Cabildo.

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¿Qué declararon sobre la propuesta de separación?

El alcalde sostuvo que, debido a esta propuesta, habrán voces que se pronunciarán en contra o a favor. Sin embargo, señaló que la intención de separarse del organismo operador de agua potable, responde a las constantes quejas ciudadanas por la falta de agua potable y los problemas de drenajes colapsados que persisten en todo el municipio.

"No es un capricho del partido. No es un capricho de este gobierno; más bien, es una necesidad que obedece al reclamo de toda la población", expresó.

Asimismo, indicó que el municipio, ha buscado mejorar la prestación de los servicios hidráulicos y de saneamiento a través de trabajos de desazolve.