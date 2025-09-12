logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA!

Fotogalería

¡HERMOSA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Protección Civil alerta por lluvias y tormentas en SLP

Se prevén más fuertes en la Huasteca y puntuales en el resto del estado; llaman a extremar precauciones

Por Redacción

Septiembre 12, 2025 08:33 a.m.
A
Protección Civil alerta por lluvias y tormentas en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este viernes 12 de septiembre se esperan lluvias fuertes y tormentas en la zona Huasteca, mientras que en el resto del estado las precipitaciones serán puntuales a partir de la tarde.

De acuerdo con el pronóstico, en la zona Huasteca las temperaturas alcanzarán hasta 34 grados como máxima y 22 mínima, con riesgo de crecida de ríos y arroyos, deslaves y derrumbes en zonas montañosas.

En la zona Media, el termómetro llegará a 30 grados y se esperan lluvias y tormentas principalmente en sierras, con vientos del sureste de hasta 40 km/h. Para la zona Altiplano, se prevén 29 grados como máxima y 16 mínima, con chubascos a partir de la tarde y condiciones de viento del sureste. En tanto, en la zona Centro se pronostican 25 grados como máxima y 15 mínima, con lluvias vespertinas y rachas de viento al momento de las tormentas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recomendaciones de Protección Civil
Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones y atender las siguientes medidas preventivas:

  • Mantener lista una mochila de emergencia con documentos importantes.

  • Asegurar ventanas y evitar colocar objetos en techos.

  • No cruzar cauces de ríos o arroyos, ni a pie ni en vehículo.

  • Tener precaución en zonas de sierra por riesgo de derrumbes y deslaves.

Protección Civil recordó que la temporada de lluvias demanda atención permanente para prevenir accidentes y proteger la integridad de las familias potosinas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Protección Civil alerta por lluvias y tormentas en SLP
Protección Civil alerta por lluvias y tormentas en SLP

Protección Civil alerta por lluvias y tormentas en SLP

SLP

Redacción

Se prevén más fuertes en la Huasteca y puntuales en el resto del estado; llaman a extremar precauciones

STJE dicta 1,329 resoluciones para proteger a mujeres
STJE dicta 1,329 resoluciones para proteger a mujeres

STJE dicta 1,329 resoluciones para proteger a mujeres

SLP

Rubén Pacheco

Todas víctimas de violencia de género en la entidad potosina

Impulsa Héctor Serrano a Rocha para la directiva
Impulsa Héctor Serrano a Rocha para la directiva

Impulsa Héctor Serrano a Rocha para la directiva

SLP

Ana Paula Vázquez

Rivera, el legislador amparado
Rivera, el legislador amparado

Rivera, el legislador amparado

SLP

Ana Paula Vázquez

Con el recurso legal, el panista se protege del procedimiento que tiene en su contra el IFSE