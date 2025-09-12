Protección Civil alerta por lluvias y tormentas en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este viernes 12 de septiembre se esperan lluvias fuertes y tormentas en la zona Huasteca, mientras que en el resto del estado las precipitaciones serán puntuales a partir de la tarde.

De acuerdo con el pronóstico, en la zona Huasteca las temperaturas alcanzarán hasta 34 grados como máxima y 22 mínima, con riesgo de crecida de ríos y arroyos, deslaves y derrumbes en zonas montañosas.

En la zona Media, el termómetro llegará a 30 grados y se esperan lluvias y tormentas principalmente en sierras, con vientos del sureste de hasta 40 km/h. Para la zona Altiplano, se prevén 29 grados como máxima y 16 mínima, con chubascos a partir de la tarde y condiciones de viento del sureste. En tanto, en la zona Centro se pronostican 25 grados como máxima y 15 mínima, con lluvias vespertinas y rachas de viento al momento de las tormentas.

Recomendaciones de Protección Civil

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones y atender las siguientes medidas preventivas:

Mantener lista una mochila de emergencia con documentos importantes.

Asegurar ventanas y evitar colocar objetos en techos.

No cruzar cauces de ríos o arroyos, ni a pie ni en vehículo.

Tener precaución en zonas de sierra por riesgo de derrumbes y deslaves.

Protección Civil recordó que la temporada de lluvias demanda atención permanente para prevenir accidentes y proteger la integridad de las familias potosinas.