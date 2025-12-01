Protegerán a maestros de falsas acusaciones
Se respeta la seguridad de las víctimas, pero también de los docentes
La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado de San Luis Potosí avaló reformas para que las denuncias contra personal docente sean atendidas mediante protocolos claros, garantizando procesos imparciales y con respeto a los derechos de todas las partes involucradas.
El objetivo es evitar afectaciones laborales por señalamientos no comprobados y, al mismo tiempo, fortalecer la atención a víctimas de violencia, acoso u hostigamiento en escuelas.
La diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la comisión, explicó que el dictamen modifica el artículo 86 y adiciona el artículo 88 BIS de la Ley de Educación del Estado. Con ello, las autoridades educativas deberán actuar bajo principios de derechos humanos, respetar la presunción de inocencia del maestro denunciado y asegurar el debido proceso, sin que se pierda de vista la protección prioritaria hacia la víctima.
Las reformas establecen que, si tras la investigación no se comprueba responsabilidad del docente, se deberán aplicar medidas para restituir sus derechos laborales y reparar el daño ocasionado por la denuncia. Es decir, ningún trabajador de la educación podrá ser señalado sin pruebas formales o quedar desprotegido ante acusaciones falsas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El dictamen también incluye una modificación en la Ley Orgánica de la Administración Pública, añadiendo una nueva fracción en el artículo 40. Esta faculta a la Secretaría de Educación estatal a diseñar, operar y supervisar los protocolos de actuación, en coordinación con su órgano de control y la CEDH.
Diputada busca gratuidad en exámenes de ingreso a prepa y universidad
Diputada del PVEM busca reformar la Ley General de Educación para garantizar gratuidad a jóvenes en pobreza
no te pierdas estas noticias
Frente frío 17 traerá heladas y niebla a SLP desde esta madrugada
Redacción
Prevén mínimas de 9°C en la capital y tuberías congeladas en el Altiplano; PC emite recomendaciones urgentes
Perros sueltos, una amenaza en Satélite
Leonel Mora
Habitantes del complejo habitacional piden mayor regulación