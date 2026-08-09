Pueblos Mágicos ya se alistan para inspección: Sectur

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Los Pueblos Mágicos de San Luis Potosí, mantienen un avance favorable durante 2026 y ya preparan la documentación y acciones necesarias para enfrentar la próxima evaluación federal, prevista para la primera quincena de septiembre, informó Yolanda Josefina Cepeda Echaverría, titular de la Secretaría de Turismo estatal.

La funcionaria señaló que el próximo 10 de agosto se realizará una reunión de trabajo con los representantes de los Pueblos Mágicos de la entidad, en la que durante tres o cuatro horas se revisarán los avances de cada municipio, así como los puntos que deberán atender para llegar preparados a la evaluación.

"Vamos muy adelantados", afirmó Cepeda Echaverría, quien destacó la coordinación que se mantiene con los gobiernos municipales para cumplir con los requisitos establecidos y fortalecer la atención que reciben los visitantes en estos destinos turísticos.

Respecto a la posibilidad de que durante este año se abra una nueva convocatoria para incorporar municipios al programa de Pueblos Mágicos, la secretaria de Turismo explicó que, de acuerdo con lo informado por autoridades federales durante una reunión realizada en Durango, no habrá convocatoria en 2026. Sin embargo, aseguró que el estado continuará trabajando para que, en caso de que el proceso se reactive el próximo año, San Luis Potosí pueda presentar nuevas propuestas.

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Entre los municipios que ya han manifestado su interés en participar se encuentran Cerro de San Pedro y Cerritos, además de otros ayuntamientos que, dijo, trabajan en la integración de sus expedientes, infraestructura, capacitación y certificación de guías turísticos.